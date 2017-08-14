Apple зареєструвала в Україні бренд Premium Reseller

Apple Inc. зареєструвала в Україні торгову марку Premium Reseller. APR дозволить надавати Apple послуги магазинам щодо демонстрації і роздрібної торгівлі комп'ютерів, програмному забезпеченню та споживчої електроніки.

Як повідомляє Liga.net з посиланням на Укрпатент, також бренд Premium Reseller поширюється на послуги онлайн-магазинів.

ТМ Premium Reseller поширюється на проектування інтернет сайтів, музики, фотографій і відеопродукції та споживчої електроніки, а також підтримку і технічне обслуговування.

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В цілому Apple зареєструвала бренд Premium Reseller на чотири класи товарів і послуг: 35, 37, 41, 42. Зараз статус Apple Premium Reseller в Україні є у магазинів iStudio і iSmart.

Apple Premium Reseller (APR) – це магазин для Apple-орієнтованих професіоналів і домашніх користувачів, який схвалений Apple.

Кваліфікаційні критерії для APR: демонстраційний зал розміром не менше 75 квадратних метрів, розміщення в торговельній зоні або торговому центрі; широкий асортимент програмного забезпечення і продуктів "екосистеми" Apple і третіх сторін; надання кінцевим споживачам послуг сервісу, навчання, а також тимчасову заміну на час ремонту; маркетингова діяльність, запуск нових продуктів тощо.