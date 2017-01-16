Apple заявила про створення власних серіалів

Компанія Apple у майбутньому планує випускати власні серіали та телевізійні програми. Зокрема, мова йде про проекти "Світ Дикого Заходу" та "Дуже дивні справи".

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що сценарій ще не затверджено, як і творчий колектив, однак очікується, що продукт зможе конкурувати з найполярнішими блокбасетрами.

Поширюватися цей контент буде серед передплатників Apple Music і на великих екранах завдяки появі відповідних додатків IOS для ТБ.

Наразі компанія веде переговори з провідними продюсерами та купує права на ТБ-шоу.

Крім того, проводяться зустрічі з досвідченими маркетологами, здатними просувати власний контент Apple.

Таким чином, мультимедійний гігант зможе конкурувати з Netflix і Amazon Prime Video.

Як відомо, раніше креативщики з Apple зняли кліпи для Фаррелла Вільямса, концерт-фільм про Тейлор Свіфт, документальну стрічку "808" та популярне шоу "Автобази Караоке".

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