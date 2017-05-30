Arctica – українська горілка року 2017

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Нова преміальна горілка Arctica отримала свою першу нагороду на престижному міжнародному дегустаційному конкурсі в Німеччині.
Серед сотень інших бренду Arctica присудили не тільки GOLD MEDAL, а й відзначили окремою номінацією Ukraine Vodka of the Year 2017, повідомляє УНН.
Це перше міжнародне визнання для нової горілки, яка за короткий час свого існування вже завоювала довіру споживачів і набрала популярності завдяки ідеальній чистоті напою.
Наша горілка не містить жодних домішок – тільки спирт, вода та багаторівнева фільтрація, що забезпечує бездоганну чистоту. Горілка без вмісту жодних пом’якшувачів здобуває нагороду європейського рівня – які ще докази потрібні, щоб сміливо говорити про преміальну якість?,
– коментують представники компанії Eastern Beverage.
Berlin International Spirits Competition вже четвертий рік збирає до свого складу членів журі провідних європейських експертів зі сфер торгівлі алкогольними напоями. Цього року за прихильність європейських журі змагались більше 400 алкогольних брендів з понад 20 країн світу!