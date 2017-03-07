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Арешт Насірова: подальші кроки САП і адвокатів

06:51, сьогодні 401
Роман Насіров у залі суду
Роман Насіров у залі суду / Getty Images

Як захист, так і обвинувачення висунули різні думки щодо рішення суду у справі відстороненого очільника ДФС Романа Насірова.

Так, за словами прокурорів, вони задоволені арештом Насірова, щоправда не виключають подання апеляції зі свого боку, пише УНІАН.

Загалом ми задоволені рішенням суду, що суд правильно оцінив ризики, всі ті докази, які ми подали та обрав саме той запобіжний захід, про який ми просили – тримання під вартою. Також суд оцінив обґрунтованість підозри: що у сторони обвинувачення були всі підстави оголосити підозру та визнав порядок її вручення законним. Що стосується визначення альтернативного запобіжного заходу – застави у 100 мільйонів гривень – то ми вивчатимемо це питання, хоча я схиляюсь до того, що ми оскаржуватимемо це рішення, оскільки потрібно визначитися, чи забезпечує розмір застави виконання Насіровим своїх процесуальних обов'язків,
– зазначив представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків.

Також прокурор стверджує, що ризику втечі Насірова з України в разі внесення ним застави немає, а також заявив, що принаймні одну добу після внесення застави Насіров перебуватиме в слідчому ізоляторі, оскільки триватиме перевірка законності внесення застави.

За його словами, опального чиновника повезуть до слідчого ізолятора міста Києва.

Крім того, сторона обвинувачення зазначила, що в разі нездачі Насіровим британського паспорта, прокуратура може клопотати про зміну запобіжного заходу, якщо у неї з'явиться інформація, що він намагатиметься залишити територію України, скориставшись цим документом.

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Натомість захист незадоволений рішенням суду.

Звичайно ми не задоволені, бо вважаємо це рішення незаконним і протиправним. Свою позицію ми відстоюватимемо в судових інстанціях України та Європейського суду з прав людини,
– наголосив одиин із адвокатів Насірова Андрій Кузьменко.

За словами захисту чиновника, у Насірова є 100 мільйонів гривень для застави, однак якщо подивитися на декларацію відстороненого голови ДФС, то туди внесено набагато меншу суму.

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Захисник Насірова додав, що голова ДФС не буде вносити заставу до рішення Апеляційного суду.

У нас є 5 днів, щоб оскаржити ухвалу Солом'янського суду. Наскільки мені відомо, гроші наразі вноситись не будуть. Насіров висловив бажання оскаржувати ухвалу суду в апеляційному порядку,
– зазначив він.

Окрім того адвокат заявив, що захист намагатиметься перевести Насірова зі слідчого ізолятора до лікарні "Феофанія", оскільки його підзахисного досі не виписано з "Феофанії" та відповідно він є стаціонарним хворим.

Кузьменко стверджує і те, що додав, що він і його колеги не будуть супроводжувати Насірова до СІЗО і намагатися перешкодити поміщенню його туди, оскільки вони не будуть порушувати ухвалу суду, якою визначено його перебування в слідчому ізоляторі.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

За результатами судовго засідання, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Теги: Україна Роман Насіров Затримання Насірова СІЗО Політика Апеляційний суд Києва САП
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