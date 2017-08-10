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Арештовано майно "танцюючого мільйонера" Джанлука Ваккі

16:32, сьогодні 682 Читать новость на русском
Арештовано майно Джанлука Ваккі
Арештовано майно Джанлука Ваккі / Фото з Іnstagram

На майно італійського мільйонера Джанлука Ваккі накладено арешт. Багатія прозвали "танцюючим мільйонером" завдяки його запальним танцям.

Як пише італійське видання Corriere della Sera, арештовано яхти, вілли та акції на суму 10 мільйонів євро.

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Причиною цьому стала заборгованість Ваккі перед банком.

Повідомляється, що холдингова компанія "First Investments", директором якої Ваккі, взяла кредит у банку на суму 10 мільйонів євро.

Також багатій не виплатив усю позику в розмірі 6 мільйонів євро іншому банку. Там бізнесмен брав гроші на покупку вілли в Порто-Черво.

Зараз сума боргів Джанлука Ваккі становить 60 мільйонів євро. А активів у нього нарахували всього 28 мільйонів.

Як пишуть ЗМІ, сам Ваккі нібито не дуже втручається у справи своєї компанії. Навіть з’явилася інформація, що це бізнес його родини, а йому просто платять щорічні "відступні" 5 мільйонів євро, аби він не ліз в управління.

Thanks my friend...? @f.b.n1 #gvlifestyle #hermes

Допис, поширений Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Нагадаємо, Джанлука прославився у мережі завдяки своїм танцям. За це Ваккі й прозвали танцюючим мільйонером.

Теги: LifeStyle Скандал
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