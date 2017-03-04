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Археологи знайшли останки раніше невідомих предків людей

17:17, сьогодні 27 Читать новость на русском
Останки черепів пралюдей
Останки черепів пралюдей / new-s.com.ua

Археологи під час розкопок в місті Сюйчан виявили череп пралюдини.

Вчені не змогли віднести останки до будь-якого раніше відомого виду, передає Science. Відомо, що кісткам приблизно 120 тисяч років.

"Виявлені два черепи могли належати представникам сімейства гомінідів, які жили в проміжку між синантропів і Homo sapiens. Вперше в Східній Азії виявили останки, яким притаманні характеристики неандертальця і сучаної людини одночасно. Це представники зовсім іншого, нового виду предків людей", – йдеться у повідомленні.

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Зараз череп досліджує міжнародна группа фахівців із Китайської академії наук і Вашингтонського університету, аби остаточно розібратись. Вчені сподіваються, що це відкриття допоможе зафарбувати багато білих плям в історії людини.

Теги: LifeStyle наука Китай
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