Аріана Гранде дасть благодійний концерт в Манчестері після теракту

Співачка Аріана Гранде, під час концерту якої стався теракт, дасть благодійний концерт в Манчестері.
Як пише CNN, співачка хоче подякувати своїм друзям та музикантам, що розділили їх любов до Манчестеру.
Концерт буде присвячений пам’яті загиблих, а всі зібрані кошти будуть передані сім’ям постраждалих в теракті. Деталі співачка обіцяла повідомити згодом.
Нагадаємо, в ніч на 23 травня після завершення концерту співачки Аріани Гранде на стадіоні "Мачестер Арена" стався вибух. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава".
Внаслідок теракту загинули 22 особи, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень. У будинку манчестерського терориста Салмана Абеді виявили цех з виробництва бомб. Готову до використання вибухівку сапери одразу ж знищили.
Пізніше стало відомо, що до теракту в Манчестері смертник готувався цілий рік та робив закупівлі в різних магазинах, щоб не викликати зайвих підозр.