Аріана Гранде відвідала поранених дітей після теракту в Манчестері: зворушливі фото

Відома поп-співачка Аріана Гранде відвідала поранених дітей в лікарні, які постраждали внаслідок кривавого теракту 23 травня.

Про це пишуть на The Daily Mail.

Під час концерту популярної американської виконавиці Аріани Гранде в англійському Манчестері на стадіоні стався вибух, внаслідок якого загинуло 22 особи і близько 60 зазнали поранень.

Діти, в гості до яких завітала співачка, не тямили себе з щастя, коли їх прийшла відвідати їхній кумир. Аріана прийшла в гості до постраждалих з солодощами та подарунками, проте найбільше дітей та дорослих зворушило ставлення співачки до її поранених прихильників.

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Аріана Гранде фотографується з постраждалою дівчинкою після теракту



Аріана Гранде втішає маленьку дівчинку в лікарні в Манчестері



Аріана Гранде позує для селфі з постраждалою дівчинкою внаслідок теракту в Манчестері



Аріана Гранде також роздала подарунки та автографи для постраждалих фанатів

Гранде підходила до кожної людини та втішала їх, що вони дуже сміливі і що з ними все буде добре. Батько дівчинки Лілі Харрісон Адам, які теж лежали в лікарні після теракту, поділився, що Аріана підійшла до ліжка його дочки і як могла втішала її:

Стоячи на колінах біля лікарняного ліжка Лілі, Аріана сказала їй: "Я так пишаюся тобою, ти така сильна. У тебе все буде добре",

– поділився чоловік.



Аріана Гранде і її маленька прихильниця Лілі Харрісон



Батько Лілі Харрісон Адам та Аріана Гранде в лікарні у Манчестері



Аріана Гранде позує для фотографії зі щасливою Лілі Харрісон

Після відвідин співачки чоловік також розповів, що збирається піти на концерт One Love Manchester 4 червня, який організовує Аріана Гранде.

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Нагадаємо, в ніч на 23 травня після завершення концерту співачки Аріани Гранде на стадіоні "Мачестер Арена" стався вибух. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава".



Внаслідок теракту загинули 22 особи, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень. У будинку манчестерського терориста Салмана Абеді виявили цех з виробництва бомб. Готову до використання вибухівку сапери одразу ж знищили.