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Армія Сенегалу призупинила військове вторгнення в Гамбію

03:17, сьогодні 138 Читать новость на русском
Адам Барроу
Адам Барроу / Getty Images

Армія Сенегалу тимчасово призупинила напад на Гамбію, щоб дати владі "останній шанс" на політичне врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Військові країн Економічного співтовариства країн Західної Африки дали колишньому президенту країни Яйю Джаммі час до полудня 20 січня, щоб він добровільно відмовитися від влади.

Раніше новообраний президент Гамбії Адам Барроу склав присягу на території посольства країниї в столиці Сенегалу – Дакарі.

У Гамбії 1 грудня 2016 року відбулися президентські вибори. Барроу набрав на них 45,5 відсотки голосів, Джамма – 36,7. Проте останній відмовився визнати підсумки голосування і передати владу. Він ввів в країні надзвичайний стан.

При цьому Рада Безпеки ООН 19 січня одноголосно виступила за передачу влади в Гамбії Барроу. Пізніше військові Сенегалу почали вторгнення в Гамбію.

Теги: війна
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