Артеменка виключили з фракції

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка прийняла рішення про виключення зі свого складу нардепа Андрія Артеменка.

Про це після закінчення засідання фракції повідомив журналістам лідер політсили Олег Ляшко.

Він зазначив, що засідання фракції відбулось у повному складі фракції і за участю самого нардепа Артеменка.

Хочу повідомити, що за результатами обговорення ситуації і засідання фракції було прийнято рішення про виключення Андрія Артеменка зі складу Радикальної фракції Олега Ляшка,

– зазначив Ляшко.

Лідер радикалів також закликав Артменка скласти депутатський мандат.

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"Друге рішення, яке ми прийняли – ми звернулись до Андрія Артеменка з вимогою, оскільки він позиціонує себе як відповідальний політик, як миротворець, скласти депутатський мандат, який він отримав за списком Радикальної партії, – нагадав Ляшко.

Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією.