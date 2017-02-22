Артеменко зібрався зі своїм "мирним планом" до Трампа

Народний депутат Андрій Артеменко, якого виключили зі складу Радикальної партії заявив, що планує публічно представити свій "мирний план" у Вашингтоні.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Reuters.

Це вирішено, що в найближчі тижні буде проведена презентація (ініціативи) у Вашингтоні, на якій будуть також присутні конгресмени і сенатори, які мене підтримують,

– гучно заявив Артеменко.

Щоправда, імена американських високопосадовців, які, за його словами, його підтримують він назвати відмовився.

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Артеменко каже, що журналісти перекрутили деякі деталі його плану, зокрема, й про те, щоб "здати в оренду" Крим Росії.

Я впевнений, що зараз відповідний час, коли адміністрація Трампа шукає нових людей, які зможуть розібратися з цим по-справжньому складним завданням,

– переконаний нардеп.

Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією. 20 лютого його виключили зі складу фракції Радикальної партії Олега Ляшка, за списком якої він пройшов у Раду.