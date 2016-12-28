Астрофізики вловили 6 рідкісних та недосліджених радіоімпульсів із космосу

Астрофізики засікли шість швидких радіоімпульсів, які неофіційно називають "інопланетними сигналами".

Такі сигнали вдалося зловити завдяки радіотелескопу Грін-Бенк і обладнання обсерваторії Аресібо, яка знаходиться в Пуерто-Ріко. Про це пише Travelnews24.

Такі сигнали називають "інопланетними" через те, що їх походження залишається незрозумілим для вчених.

На цьому тлі фахівці висувають численні джерела виникнення сигналів. Велика частина версій базується на теорії стосовно інопланетян.

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Вивчивши сигнал, фахівці припустили, що його джерело знаходиться від Землі на відстані 3 мільярдів світлових років, що практично неможливо уявити звичайній людині.

При цьому кожен із зафіксованих спалахів тривав близько декількох мілісекунд. Раніше у вчених вийшло зафіксувати тільки 11 подібних сигналів. Значить, з новими відкриттями кількість "спійманих" спалахів збільшилася майже вдвічі.

Той факт, що спалахів було шість, виключає версію випадкових сигналів, які могли б виникнути через злиття нейтронних зірок. Свої припущення вчені опублікували в науковому журналі, чим викликали бурхливе обговорення події в наукових колах.