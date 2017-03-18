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Астрономи помітили систему подвійної зірки: вражаюче відео

20:03, сьогодні 173 Читать новость на русском
Система подвійної зірки
Система подвійної зірки / Скрін з відео

Європейська південна обсерваторія опублікувала зображення подвійної зоряної системи, яку зафіксували на телескопі ALMA.

Як повідомляють у Gizmodo, незвичайна спіральна газова структура оточує вмираючий червоний гігант LL Пегаса.

Якщо говорити про відстань, то ця зірка розташована приблизно за 3,4 тисячі світлових років від Землі. Зараз вона знаходиться на фінальному етапі своєї еволюції, коли зірки, перетворившись на червоні гіганти, починають скидати зовнішню газову оболонку, утворюючи планетарні туманності.

Така дивовижна спіральна структура виникла через те, що LL Пегаса обертається навколо зірки-компаньйона.

Через орбітальний рух з втратою маси червоного гіганта, холодний молекулярний газ, що становить вітер від цієї зірки, розкручується, немов бризки води, формуючи візерунок зі спіральних раковин, – розповів астроном і співавтор дослідження Марк Морріс.

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Теги: LifeStyle Космос
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