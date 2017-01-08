Астрономи виявили найхолодніше місце у Всесвіті

Шведські астрономи стверджують, що їм вдалося виявити найхолодніше місце у Всесвіті.

Згідно з їхніми даними, туманність у формі бумеранга, яка входить до складу сузір'я Центавра, і є таким місцем. Туманність перебуває на відстані 5 тисяч світлових років від Землі, пише CyberSecurity.

Основна речовина в цій туманності розріджений газ, що свідчить про масштабні руйнування планет у цій системі.

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Фахівці повідомили, що, з огляду на особливе розташування туманності й розрідженість структури речовини, температура туманності становить у середньому мінус 272 градуси за Цельсієм, що лише на 1 градус вище за нижню межу температур – абсолютного нуля (мінімальна теоретична межа температури, яку може мати фізичне тіло).

Вважається, що досягти абсолютного нуля на практиці неможливо. Температура туманності була визначена за допомогою 15-метрового телескопа, розташованого на одному з високогірних плато в Чилі.

Астрономи повідомили, що особливість цієї туманності полягає ще й у тому, що її температура нижче оцінки мінус 270 градусів – таку температуру має фон Всесвіту в наші дні.

На даний момент виявлена туманність є єдиним об'єктом, який має нижчу температурою, ніж фон Всесвіту.