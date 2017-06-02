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Атака на казино у Філіппінах: загинуло понад 30 людей

09:13, сьогодні 311 Читать новость на русском
Атака на казино у Філіппінах
Атака на казино у Філіппінах / Getty Images

Внаслідок атаки на готель на курорті Resorts World Manila в столиці Філіппін Манілі загинуло щонайменше 36 людей.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вночі 2 червня невідомий увірвався у казино, розташоване на території розважального комплексу готелю, підпалив ігровий стіл та почав стріляти. Але стрілянина не була націлена на людей.

За даними місцевої поліції, більшість загиблих отруїлися чадним газом від загорання ігрових столів і подальшої пожежі.

Через напад і перестрілку нападника з поліцією постраждали щонайменше 54 людини.

За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство. Він облив себе бензином, а потім підпалив. Його тіло виявили в готельному номері комплексу, що неподалік міжнародного аеропорту Маніли.

Правоохоронці не виключають того, що нападник хотів пограбувати казино, а не влаштувати терористичний акт.

В поліції припустили, що бойовики "Ісламської держави" можуть зумисне брати на себе відповідальність за атаку через боротьбу на Філіппінах із ісламістами, пов’язаними з бойовиками.

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Теги: Жертви Філіппіни Вибух Ісламська держава
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