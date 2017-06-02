Атака на казино у Філіппінах: загинуло понад 30 людей

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Внаслідок атаки на готель на курорті Resorts World Manila в столиці Філіппін Манілі загинуло щонайменше 36 людей.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Вночі 2 червня невідомий увірвався у казино, розташоване на території розважального комплексу готелю, підпалив ігровий стіл та почав стріляти. Але стрілянина не була націлена на людей.
За даними місцевої поліції, більшість загиблих отруїлися чадним газом від загорання ігрових столів і подальшої пожежі.
Через напад і перестрілку нападника з поліцією постраждали щонайменше 54 людини.
За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство. Він облив себе бензином, а потім підпалив. Його тіло виявили в готельному номері комплексу, що неподалік міжнародного аеропорту Маніли.
Правоохоронці не виключають того, що нападник хотів пограбувати казино, а не влаштувати терористичний акт.
В поліції припустили, що бойовики "Ісламської держави" можуть зумисне брати на себе відповідальність за атаку через боротьбу на Філіппінах із ісламістами, пов’язаними з бойовиками.
Читайте також: Подробиці кривавого теракту в Афганістані: моторошні фото