Аваков анонсував нові жорсткі дії Нацполіції

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці діятимуть за "новою жорсткою лінією".
Про це він написав у Facebook.
Такі слова Аваков сказав, показуючи затримання групи ті тушок на Вінничині.
Це наша нова жорстка лінія! Є ще охочі рейдерити, грати м'язами тітушок і зброєю, привласнюючи собі право на насильство? Не зрозуміло? Тоді ми йдемо до вас,
– написав він.
За словами мінстра, таку інструкцію розіслали по всіх відділеннях Нацполіції.
Нагадаємо, 31 травня чоловіки у масках увірвалися на територію зернотоку в Метанівці і відкрили вогонь по місцевих жителях, які його охороняли. Один отримав поранення у живіт. Ще п'ятьох травмували у бійці. У поліції повідомили, що конфлікт стався між власником сільгосппідприємства та власниками майнових паїв.
У день стрілянини поліція на Вінниччині затримала 42 людей у балаклавах зі зброєю, які спробували захопити фермерське господарство у селі Метанівка Теплицького району.