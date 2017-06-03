Аваков анонсував нові жорсткі дії Нацполіції

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці діятимуть за "новою жорсткою лінією".

Про це він написав у Facebook.

Такі слова Аваков сказав, показуючи затримання групи ті тушок на Вінничині.

Це наша нова жорстка лінія! Є ще охочі рейдерити, грати м'язами тітушок і зброєю, привласнюючи собі право на насильство? Не зрозуміло? Тоді ми йдемо до вас,

– написав він.

За словами мінстра, таку інструкцію розіслали по всіх відділеннях Нацполіції.

Нагадаємо, 31 травня чоловіки у масках увірвалися на територію зернотоку в Метанівці і відкрили вогонь по місцевих жителях, які його охороняли. Один отримав поранення у живіт. Ще п'ятьох травмували у бійці. У поліції повідомили, що конфлікт стався між власником сільгосппідприємства та власниками майнових паїв.



У день стрілянини поліція на Вінниччині затримала 42 людей у балаклавах зі зброєю, які спробували захопити фермерське господарство у селі Метанівка Теплицького району.