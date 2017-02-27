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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Аваков і "жирні дупи": чим насправді займається міністр внутрішніх справ на своїй посаді

Вєсті.UA. Фокус 23:08, сьогодні 157 Читать новость на русском

Для більшості українців робота міністрів – це щось далеке, незрозуміле і сховане за сімома замками. Але завісу таємничості нарешті привідкрито. Зробив це Арсен Аваков, розповівши чим саме він займається нащодень.

"Чітко уявляю собі що повинен робити міністр внутрішніх справ у країні в стані війни, що знаходиться в складному періоді. І я це роблю. Роблю те, що повинен", – переконує Арсен Аваков.

Однак що саме має робити міністр внутрішніх справ очима дипломованого інженера-системотехніка виглядає дещо дивним.

Я наступаю на багато ніг і розштовхую багато жирних дуп,
– заявив Арсен Аваков.

Як виглядає робочий день міністра, можна собі лише уявити. Тому що конкретнішого пояснення про "розштовхування дуп" Аваков так і не дав.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться за посиланням.

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Теги: Вєсті.UA. Фокус Арсен Аваков
Джерело: 24 Канал
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