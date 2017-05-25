Аваков розповів, у скільки обійшлась спецоперація із затримання екс-податківців

Найбільш масштабна спецоперація із затримання екс-податківців періоду Януковича коштувала державному бюджету в 330 тисяч гривень.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив у програмі «Лівий берег» з Сонею Кошкіною.

За його словами, лише сума застави перевалила за 200 мільйонів гривень. В той же час сума звинувачення сягає 96 мільярдів гривень.

#Аваков: 330 тисяч гривень склали витрати в день операції pic.twitter.com/4pXelOW0t5 — 24 канал (@24tvua) 25 травня 2017 р.

Читайте також: Масове затримання екс-податківців: з-поміж 20 підозрюваних лише другий арешт

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.