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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Аваков подарував нардепу 6 одиниць зброї

11:27, сьогодні 18
Раніше Котвіцький працював радником Авакова
Раніше Котвіцький працював радником Авакова / volynpost.com

Нардеп від "Народного фронту" Ігор Котвіцький отримав від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова подарунок – 6 одиниць зброї.

Про це пише видання "Українська правда".

За даними журналістів, Котвіцький раніше працював радником Авакова. Також його вважають одним із спонсорів "Народного фронту", за ним закріпилося прізвисько "гаманця міністра".

Три одиниці зброї ("Форт 21.03", "Форт 9" та "Glock 17") Котвіцький отримав у 2014 році, коли ще був радником Авакова. Ще три (АПС, Маузер та Smith&Wesson mod. SW 1911 Colt) він отримав уже будучи депутатом.

Нагадаємо, увечері 31 грудня в одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим, у результаті чого депутат прострелив йому ногу. Пізніше з'явилась інформація, що Пашинський стріляв зі зброї, яку йому подарував Аваков.

Теги: Народний фронт Арсен Аваков Зброя Україна
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