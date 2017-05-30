16:07
30 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православна хода проти хіп-хопу. Юний Гамлет у Росії
Вєсті Кремля
23:52, 29 травня
Вєсті.UA. Спортивні амбіції Захарченка. Секс-символ у Верховній Раді
Вєсті.UA
23:01, 29 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 15:00: Оштрафування Росії. Обшуки в компанії
Випуск новин
15:46, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Аваков пригрозив розстрілом поліцейським за ДТП на нових авто

15:11, сьогодні 890 Читать новость на русском
Аваков застеріг патрульних від скоєння ДТП на нових Mitsubishi Outlander
Аваков застеріг патрульних від скоєння ДТП на нових Mitsubishi Outlander / 24 Канал

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив поліцейським, які потраплять в ДТП на нових Mitsubishi Outlander PHEV. Міністр заявив, що перші троє поліцейських будуть розстріляні за те, що потрапили в аварію на новеньких авто.

Про це Аваков заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Один з підлеглих глави МВС розповів, що Біла Церква отримає два авто Mitsubishi Outlander із 15-ти, виділених на Київщину. Так, при цьому Аваков прокоментував екологічну та технічну особливість електромобілів та дав погрозливу обіцянку.

Читайте також: У Києві запрацювала річкова поліція: видовищні фото та відео з катерами та вертольотами

"З огляду на вартість цих машин і особливо їх специфіку, ми перед тим, як їх дати, спочатку змусимо поліцейських тричі пройти іспит, потім показати, як вони вміють водити електромобіль. І ми домовилися перших трьох розстріляти, хто потрапить в аварію", – заявив міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, патрульна поліція отримала 635 новеньких Mitsubishi Outlander. Автомобілі закупили в японської компанії зі значною знижкою.

Теги: Україна Політика Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Поліція Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Зрозуміло про Угоду про асоціацію з ЄС: що вона обіцяє Україні
сьогодні, 16:06 Зрозуміло про Угоду про асоціацію з ЄС: що вона обіцяє Україні
8
Путин
сьогодні, 15:15 Путин "развел" Макрона, как котенка!
Блог Соцмережі 3041
Кошмарный дипломатический провал Трампа
сьогодні, 13:03 Кошмарный дипломатический провал Трампа
Іван Яковина 1908
Шиапаніс: Україна – унікальна країна, в якій закон можна безкарно ігнорувати
сьогодні, 12:28 Шиапаніс: Україна – унікальна країна, в якій закон можна безкарно ігнорувати
226
Пакуємо валізи: як правильно скласти і що обов'язково взяти
сьогодні, 12:00 Пакуємо валізи: як правильно скласти і що обов'язково взяти
Анастасія Ковач-Петрушенко 504
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Чому Росія пішла на взаємне зняття санкцій з Туреччиною: думка експерта
 4 травня , 21:42
Сьогодні оберуть нового очільника Нацполіції: уряд розглядає єдиного кандидата
8 лютого , 09:51
На V Lviv Media Forum презентували книгу репортажів "Вбити дракона. Українські революції"
26 травня , 12:49
На LMF 2017 оголосили про створення нового видавництва
 26 травня , 16:37
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук