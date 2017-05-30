Аваков пригрозив розстрілом поліцейським за ДТП на нових авто

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив поліцейським, які потраплять в ДТП на нових Mitsubishi Outlander PHEV. Міністр заявив, що перші троє поліцейських будуть розстріляні за те, що потрапили в аварію на новеньких авто.

Про це Аваков заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Один з підлеглих глави МВС розповів, що Біла Церква отримає два авто Mitsubishi Outlander із 15-ти, виділених на Київщину. Так, при цьому Аваков прокоментував екологічну та технічну особливість електромобілів та дав погрозливу обіцянку.

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"З огляду на вартість цих машин і особливо їх специфіку, ми перед тим, як їх дати, спочатку змусимо поліцейських тричі пройти іспит, потім показати, як вони вміють водити електромобіль. І ми домовилися перших трьох розстріляти, хто потрапить в аварію", – заявив міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, патрульна поліція отримала 635 новеньких Mitsubishi Outlander. Автомобілі закупили в японської компанії зі значною знижкою.