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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Аваков призначив своїм радником ветерана АТО

17:55, сьогодні 1005 Читать новость на русском
Євген Терехов
Євген Терехов / Фото з Facebook

Ветеран АТО Євген Терехов, більш відомий як "Титановий Джексон", став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це Терехов написав на своїй сторінці в Facebook. За його словами, Аваков призначив його радником у справах волонтерів і бійців АТО.

Я знаю потреби волонтерів і військових не з чуток. Тому з особливою повагою і відповідальністю беру на себе покладені обов'язки,
– додав Терехов.

Терехов служив в 20 батальйоні територіальної оборони "Дніпро". Пішов служити в квітні 2014 року. В кінці серпня 2014 року був тяжко поранений під Мар'їнка та ледь не помер. Після лікування його стали називати "Титановим Джексоном" через титанову пластину, якою йому закрили діру в черепі.

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Теги: Україна АТО Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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