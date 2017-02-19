Аваков про стрілянину у Харкові: Якщо ти герой війни, бігати зі зброєю – ненормально

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що державні функції регулювання порядку в країні привласнювати ніхто не повинен.

Про це він розповів у інтерв’ю інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна".

За його словами конфлікт відбувся внаслідок зіткнення представників однієї з нещодавно зареєстрованих організацій, в яку входять ветерани "Донбасу", та структурою, що має стосунок до цивільного корпусу "Азов", в результаті чого отримала поранення одна людина.

Поліція переслідувала групу в камуфляжі, яка бігала Олексіївкою (спальний район у Харкові, "24") зі зброєю між будинками та лякала людей. Ця група вбігла в приміщення дитячого садка, де і було її локалізовано: кинули зброю в кімнаті поруч з іграшками, вистрибнули у вікно, після чого її були затримали,

– зазначив міністр.

Також він наголосив, що "це ненормально, навіть якщо ти герой війни, бігати по житловим кварталом Харкова зі зброєю та розповідати, що ти "найкрутіший крутий перець " та є крутішим, аніж інші хлопці в камуфляжі", -

Якщо поліцейський, нацгвардієць або військовий поводиться якось не так, ми знаємо, як з ним розбиратися він несе відповідальність за ту зброю, яка тримає в руках, йому делеговано державні функції. Ніхто інший ці функції привласнити не може. Якщо хтось виходить на вулицю та каже "я нікому не вірю, я головний, я орудую правосуддям", то він є порушником. Не тому, що він говорить "знести владу", а тому що він порушує фундаментальні засади та правила життя цивілізованого суспільства",

– заявив очільник МВС.

Крім того, посадовець наголосив, що його відомство не буде терпіти на вулицях жодного альтернативного підрозділу, який присвоює собі право регулювати порядок за допомогою зброї, саморобних шевронів або камуфляжу, особливо, якщо їм добре платять".

Щодо інформації про те, що люди в камуфляжі, які влаштували стрілянину мають стосунок до позафракційного народного депутата Євгена Мураєва, то міністр її підтвердив.

"Я не хочу, щоб до Мураєва або ще до когось наймали таких людей, це ненормально", – резюмував Аваков.

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Нагадаємо, увечері 17 лютого низка ЗМІ повідомила, що у Харкові бійці батальйону "Донбас" влаштували перестрілку з активістами "Східного корпусу". Ймовірна причина – кофлікт щодо блокади торгівлі з окупантами Донбасу, оскільки останні її не підтримують.



Згодом лідер громадянського корпусу "Азов" Олег Ширяєв заявив, що винуватцями стрілянини стали все ж не бійці "Донбасу", а люди екс-"регіонала" Євгенія Мураєва, оскільки "Іспанець", який поранив водія "Східного корпусу" Ігоря Пушкарьова, на нього працює. Ї



Крім того, у мережі з'явилося відео інциденту.



Зауважимо, що у батальйоні "Донбас" спостували причетність до збройного конфлікту, натомість зауважили, що "це може виявитися спланованою провокацією з метою дискредитації доброго імені бійців та ветеранів "Донбасу"