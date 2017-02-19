01:34
19 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кірюша на полюсі. Капітан Росії
Вєсті Кремля
20:53, 18 лютого
Вєсті.UA. Жир. Спецагенти Зорян і Шкіряк. Швейцарські мрії Ляшка
Вєсті.UA
22:42, 18 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, 17 лютого
Підсумковий випуск новини за 21:00: Роковини Майдану. Росія визнала паспорти фейкових республік
Випуск новин
22:10, 18 лютого
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Аваков про стрілянину у Харкові: Якщо ти герой війни, бігати зі зброєю – ненормально

18:52, 18 лютого 558 Читать новость на русском
Арсен Аваков
Арсен Аваков / Соцмережі

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що державні функції регулювання порядку в країні привласнювати ніхто не повинен.

Про це він розповів у інтерв’ю інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна".

За його словами конфлікт відбувся внаслідок зіткнення представників однієї з нещодавно зареєстрованих організацій, в яку входять ветерани "Донбасу", та структурою, що має стосунок до цивільного корпусу "Азов", в результаті чого отримала поранення одна людина.

Поліція переслідувала групу в камуфляжі, яка бігала Олексіївкою (спальний район у Харкові, "24") зі зброєю між будинками та лякала людей. Ця група вбігла в приміщення дитячого садка, де і було її локалізовано: кинули зброю в кімнаті поруч з іграшками, вистрибнули у вікно, після чого її були затримали,
– зазначив міністр.

Також він наголосив, що "це ненормально, навіть якщо ти герой війни, бігати по житловим кварталом Харкова зі зброєю та розповідати, що ти "найкрутіший крутий перець " та є крутішим, аніж інші хлопці в камуфляжі", -

Якщо поліцейський, нацгвардієць або військовий поводиться якось не так, ми знаємо, як з ним розбиратися він несе відповідальність за ту зброю, яка тримає в руках, йому делеговано державні функції. Ніхто інший ці функції привласнити не може. Якщо хтось виходить на вулицю та каже "я нікому не вірю, я головний, я орудую правосуддям", то він є порушником. Не тому, що він говорить "знести владу", а тому що він порушує фундаментальні засади та правила життя цивілізованого суспільства",
– заявив очільник МВС.

Крім того, посадовець наголосив, що його відомство не буде терпіти на вулицях жодного альтернативного підрозділу, який присвоює собі право регулювати порядок за допомогою зброї, саморобних шевронів або камуфляжу, особливо, якщо їм добре платять".

Щодо інформації про те, що люди в камуфляжі, які влаштували стрілянину мають стосунок до позафракційного народного депутата Євгена Мураєва, то міністр її підтвердив.

"Я не хочу, щоб до Мураєва або ще до когось наймали таких людей, це ненормально", – резюмував Аваков.

Читайте також: Що стало причиною стрілянини в Харкові

Нагадаємо, увечері 17 лютого низка ЗМІ повідомила, що у Харкові бійці батальйону "Донбас" влаштували перестрілку з активістами "Східного корпусу". Ймовірна причина – кофлікт щодо блокади торгівлі з окупантами Донбасу, оскільки останні її не підтримують.

Згодом лідер громадянського корпусу "Азов" Олег Ширяєв заявив, що винуватцями стрілянини стали все ж не бійці "Донбасу", а люди екс-"регіонала" Євгенія Мураєва, оскільки "Іспанець", який поранив водія "Східного корпусу" Ігоря Пушкарьова, на нього працює. Ї

Крім того, у мережі з'явилося відео інциденту.

Зауважимо, що у батальйоні "Донбас" спостували причетність до збройного конфлікту, натомість зауважили, що "це може виявитися спланованою провокацією з метою дискредитації доброго імені бійців та ветеранів "Донбасу"

Теги: Україна АТО Політика Харків Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Зброя
Новини за 18 лютого
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Чим дивуватимуть фіналісти нацвідбору Євробачення-2017
сьогодні, 00:47 Чим дивуватимуть фіналісти нацвідбору Євробачення-2017
Андрій Шляхтін 251
Головні новини 18 лютого: Кремль зробив крок до визнання терористів, небойові втрати ЗСУ
18 лютого, 22:58 Головні новини 18 лютого: Кремль зробив крок до визнання терористів, небойові втрати ЗСУ
613
Дональд Трамп у спину, або Нуууу, там видно буде
18 лютого, 22:30 Дональд Трамп у спину, або Нуууу, там видно буде
24 Канал 1613
6 порад, що колись можуть зберегти вам життя
18 лютого, 21:02 6 порад, що колись можуть зберегти вам життя
3838
Россия узаконила оккупацию украинского Донбасса
18 лютого, 18:00 Россия узаконила оккупацию украинского Донбасса
Блог Соцмережі 12828
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Бойовики Донбасу обстрілюють міста і села під виглядом ЗСУ
 24 січня , 10:09
Які статки приховує слідчий Нацполіції, якому довірили резонансні справи на мільярди гривень
 17 лютого , 15:01
Обіцяне на Майдані буде виконано, але не все і не відразу, – політолог
 сьогодні , 08:03
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук