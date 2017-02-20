Аваков пропонує здати в оренду самого Артеменка

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розкритикував ідею від нардепа з Радикальної партії Андрія Артеменка щодо Криму.

Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

Депутат Артеменко, що пропонує віддати Крим в оренду Росії – безвідповідальний маргінал. Правий Ляшко – цього представника Льовочкіна треба відправляти з парламенту України в оренду... наприклад політичним піонерам Піндостану,

– мовиться в повідомленні глави МВС.

Нагадаємо, депутат з Радикальної партії Андрій Артеменко розробив концепцію укладення миру між Україною і Росією, у якій пропонує здати Крим в оренду Росії на 50 або 100 років. За словами нардепа, свій план він передав екс-раднику президента США Майклу Флінну.



Через таку скандальну пропозицію Олег Ляшко вимагає у Артеменка здати мандат.