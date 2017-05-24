Аваков розповів деталі щодо затриманого екс-чиновника Антипова

Глава МВС Арсен Аваков розповів про злочини екс-губернатора Луганської області Олександра Антипова, у якого вилучили 3,8 мільйона доларів готівкою.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Хто такий Антипов Олександр Миколайович? Сьогодні – громадянин України, затриманий в порядку ст. 208 КК України і очікує рішення суду щодо визначення запобіжного заходу. У матеріалах же кримінальної справи він значиться як колишній губернатор Луганської області, а пізніше начальник обласного управління Податкової адміністрації та начальник ГУ Міндоходів", – пояснив Арсен Аваков.

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Міністр зазначив, що йому, як і більшості затриманих екс-чиновників інкримінують участь у схемі, розробленої екс-міністром Міністерства доходів і зборів Клименком.

По суті, це була схема контролю над усіма конвертаційними центрами в країні, яка дозволяла підприємствам ухилятися від сплати податків на мільярдні суми. Зрозуміло, ці податки все одно платилися, тільки не в держбюджет, а до бюджетів державних чиновників вищих – міністра і його патронів,

– підкреслив глава МВС.

Він додав, що не може оприлюднити кількість громадян, які є у списку підозрюваних до рішення суду.

Аваков додав, що у масштабній спецоперації, а це 454 обшуків, задіяно 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів. Вже затримано 25 фігурантів справи.

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