Аваков озвучив, скільки грошей було вилучено в екс-податківців

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів скільки грошей і майно було вилучено при затриманні екс-податківців 24 травня

Про це вінв заявив у програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

"З дозволу слідства я хочу назвати суми грошей і майно, яке було вилучено під час обшуків. Це 5,5 мільйонів доларів готівкою, з них 3,8 мільйонів в одного фігуранта, 3,7 кілограма золота, 50 кілограм срібла, 280 тисяч євро, багато ювелірних виробів, картин, автомобілів", – сказав Аваков.

Він також висловив своє розчарування з приводу судових рішень та розміру застав.

І велике здивування викликає, коли людину звинувачують в багатомільярдних розкраданнях, коли в нього знаходять мільйони доларів, а заставу на звільнення ставлять 100 тисяч доларів. Це викликає велике розчарування,

– розповів Міністр.

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