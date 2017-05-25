Аваков озвучив, скільки грошей було вилучено в екс-податківців

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів скільки грошей і майно було вилучено при затриманні екс-податківців 24 травня
Про це вінв заявив у програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.
"З дозволу слідства я хочу назвати суми грошей і майно, яке було вилучено під час обшуків. Це 5,5 мільйонів доларів готівкою, з них 3,8 мільйонів в одного фігуранта, 3,7 кілограма золота, 50 кілограм срібла, 280 тисяч євро, багато ювелірних виробів, картин, автомобілів", – сказав Аваков.
Він також висловив своє розчарування з приводу судових рішень та розміру застав.
І велике здивування викликає, коли людину звинувачують в багатомільярдних розкраданнях, коли в нього знаходять мільйони доларів, а заставу на звільнення ставлять 100 тисяч доларів. Це викликає велике розчарування,
– розповів Міністр.
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