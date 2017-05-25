Аваков розповів, як може виглядати нова коаліція

На думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, вже невдовзі в Україні може бути створена нова коаліція політичних сил.

Про це він заявив у програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

"Я не виключаю можливості створення нової коаліції. Я думаю не про коаліцію, а про суспільний договір політичних сил", – заявив Арсен Аваков.

Він зазначив, що в такому випадку політичні сили мають домовитися про питання, які не обговорюються – національні інтереси, територіальна цілісність тощо. У той же час щодо інших питань можливі дискусії.

До слова, у парламент VIII скликання Арсен Аваков пройшов від "Народного фронту" № 6 у списку.

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