Аваков розповів, як вплине на цивільне населення перекриття доріг на окуповані території

З 13:00 години 15 березня в Україні почало діяти припинення транспортного сполучення з окупованими територіями. Відповідне рішення прийняло РНБО за пропозицією Президента України Петра Порошенка.

Однак така заборона ніяк не повинна вплинути на цивільне населення, яке проживає на тимчасово окупованих територіях. В цьому переконаний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає "Українська правда".

"Рішення не стосується громадян і їх особистого майна. Стосується товарів в промислових обсягах, а не ковбаси в сумках для сім'ї", – заявив Арсен Аваков.

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До слова, міністр інформаційної політики Юрій Стець розповів, як тепер буде здійснюватися постачання гуманітарних вантажів у ОРДЛО.