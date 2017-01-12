Аваков сказав, що думає про фінансову поліцію

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков переконаний, що жодної фінансової поліції в Україні створювати не варто.
Про це він написав у своєму Facebook.
"Ніякої фінансової поліції допускати не можна! Потрібно робити сучасну Службу фінансових розслідувань, а не ремейк пострадянського ОБХСС", – вважає глава МВС.
Напередодні міністр фінансів Олександр Данилюк зазначив, що створення фінансової поліції є одним із ключових пріоритетів Мінфіну.
Нагадаємо, з 1 січня 2017 року в Україні перестала діяти податкова міліція.
Коментарі