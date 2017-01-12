Аваков сказав, що думає про фінансову поліцію

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков переконаний, що жодної фінансової поліції в Україні створювати не варто.

Про це він написав у своєму Facebook. "Ніякої фінансової поліції допускати не можна! Потрібно робити сучасну Службу фінансових розслідувань, а не ремейк пострадянського ОБХСС", – вважає глава МВС. Напередодні міністр фінансів Олександр Данилюк зазначив, що створення фінансової поліції є одним із ключових пріоритетів Мінфіну. Нагадаємо, з 1 січня 2017 року в Україні перестала діяти податкова міліція.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter