Аваков вимагає адекватного покарання для Парасюка

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє про те, що ситуація з сутичкою за участі народного депутата Володимира Парасюка та правоохоронців на одному з блокпостів поблизу Слов’янська є "дуже небезпечною для країни".

Про це Арсен Аваков заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

"Вважаю неприпустимим те, що народний депутат, розмахуючи посвідченням з одного боку, з іншого боку – б'є служителя закону або державного службовця, прекрасно знаючи, що той через свої обов'язки не може опонувати народному депутату. Це явище дуже небезпечне для всієї країни в цілому, тому наполягаю на тому, щоби цьому факту була дана відповідна оцінка", – заявив Арсен Аваков.

Тож міністр вважає неприпустимим для народного депутата ховатися за своєю депутатською недоторканістю при вчинені хуліганських дій.

Никто не сделал больше для извращения понятия депутатской неприкосновенности, чем депутат Парасюк. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 15 березня 2017 р.

Нагадаємо, ввечері 14 березня на блокпості біля Слов’янська стались сутички між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. У нардепа кажуть, що проти них застосували сльозогінний газ. Згодом сам Парасюк оприлюднив відео сутички. І виклав свою версію подій.



В міністерстві зазначають, що травми внаслідок сутички з Парасюком отримало сім поліцейських. В поліції теж оприлюднили своє відео подій. Після цього було відкрито кримінальне провадження за фактом сутички. Самі ж поліцейські отримали нагороди від Авакова, а полковник Юрій Голубан – від Президента України.



В той же час поліція Донеччини звернулася до Генпрокурора Юрія Луценка щодо зняття недоторканості та притягнення до відповідальності Володимира Парасюка через сутичку. Згодом Луценко розповів, за якої умови ГПУ може висунути підозру Парасюку.