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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Аваков виступив за блокаду Донбасу "за винятком критичного імпорту"

20:51, сьогодні 1301 Читать новость на русском
Арсен Аваков назвав галузі, в яких не варто припиняти торгівлю з Донбасом
Арсен Аваков назвав галузі, в яких не варто припиняти торгівлю з Донбасом / 24 Канал

Україні не варто повністю припиняти торгувати з окупованими територіями, натомість потрібно "врегулювати товарообмін".

Таку думку в інтерв’ю "ТСН" вислови глава МВС Арсен Аваков.

"Питання необхідності врегулювати взаємовідносини товарообміну з окупованими територіями – це необхідність. Було відповідне рішення РНБО, щоб ми врегулювали це питання і надані відповідні доручення, і постанови Кабінету міністрів довго-довго готуються однією зі служб – Службою безпеки, і ще однією зі служб Кабінету міністрів. Настільки довго, що в частини суспільства виникають до цього питання і деякі підозри.Наскільки я знаю, на найближчому засіданні Кабінету міністрів буде винесено проект постанови, який регулює цей товарообмін", – сказав Аваков.

Він зазначив, що товаропотік потрібно заборонити в повному обсязі "за винятком критичного імпорту".

Ну, це буквально не імпорт, тому що окупована територія – це все ж українська територія. Але, будемо називати для простоти "критичний імпорт", який стосується тільки енергетичного вугілля, тільки продуктів і напівфабрикатів металургії для того, щоб заводи працювали. У зворотному боці має і може йти обладнання, не обладнання, а запчастини для ремонту шахтного добувного обладнання і шахтних ліфтів і, можливо, кріпильний матеріал. Тут я не великий фахівець. Ось ці чотири-п'ять позицій, які ми повинні вирішити. Все інше має бути заборонено,
– пояснив Аваков.

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Глава МВС додав, що ні Нацполіція, ні Нацгвардія, "ніхто з силових відомств не виходив з того, що ми хочемо розігнати це силовим шляхом".

Теги: Політика Арсен Аваков Війна на Донбасі Україна Блокада
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