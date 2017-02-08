Аваков визначився з кандидатурою на пост глави Нацполіції

Глава МВС Арсен Аваков запропонував на пост голови Національної поліції кандидатуру Сергія Князєва.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ввечері (7 лютого, – 24) вніс прем'єр-міністру Володимиру Гройсману кандидатуру Сергія Князєва на призначення голови Національної поліції України. Прем'єр-міністр прийме рішення про внесення поданої кандидатури на завтрашнє засідання Кабінету Міністрів України", – йдеться у повідомленні.

Він додав, що запропонував саме цю кандидатуру за результатами проведеного Консультаційного конкурсу, який відбувався з 15 грудня 2016 року по 6 лютого 2017 року.