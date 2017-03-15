Аваков закидає Парасюку незвичний вид "збочення"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинувачує позафракційного нардепа Володимира Парасюка у "збоченні поняття депутатської недоторканності".
Про це глава МВС написав вранці 15 березня у своєму Twitter.
"Ніхто не зробив більше для збочення поняття депутатської недоторканності, ніж депутат Парасюк", – вважає Арсен Аваков.
Нагадаємо, ввечері 14 березня на блокпості у Слов’янську стались сутичики між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. У Парасюка кажуть, що проти них застосували сльозогінний газ.
Нардеп оприлюднив відео сутички з правоохоронцями і звинувачує підопічних Авакова у провокації.