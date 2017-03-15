Аваков закидає Парасюку незвичний вид "збочення"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинувачує позафракційного нардепа Володимира Парасюка у "збоченні поняття депутатської недоторканності".

Про це глава МВС написав вранці 15 березня у своєму Twitter.

"Ніхто не зробив більше для збочення поняття депутатської недоторканності, ніж депутат Парасюк", – вважає Арсен Аваков.

Никто не сделал больше для извращения понятия депутатской неприкосновенности, чем депутат Парасюк. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 15 березня 2017 р.

Нагадаємо, ввечері 14 березня на блокпості у Слов’янську стались сутичики між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. У Парасюка кажуть, що проти них застосували сльозогінний газ.



Нардеп оприлюднив відео сутички з правоохоронцями і звинувачує підопічних Авакова у провокації.