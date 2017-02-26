22:39
26 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Смерть російського дипломатичного гуру. Путін проти Хрущова
Вєсті Кремля
19:55, 25 лютого
Вєсті.UA. Жир. Новий Яценюк. Коаліція по-українськи
Вєсті.UA
22:25, 25 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Підсумковий випуск новини за 21:00: Заява Порошенка про Крим. Перше затемнення
Випуск новин
22:16, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Політика
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Аваков заявив, що має план швидкого повернення Донбасу без війни і без поступок Путіну

22:36, сьогодні 0
Арсен Аваков
Арсен Аваков / 112

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про наявність конкретного плану щодо повернення Донбасу під контроль України.

За словами глави МВС, це питання можна вирішити швидко і без війни. Про це пише "ТСН".

Ми маємо конкретний план щодо Донбасу, який в разі, якщо воля путінського режиму до реального врегулювання все-таки матиме місце під натиском Заходу, ми маємо план, який буде реалізовуватися,
– розповів міністр.

За словами Авакова, в цьому плані не передбачені поступки Кремлю.

Читайте також: Міністр спрогнозував, коли українці почнуть вірити поліції

Я знайомий з реальними планами наших дипломатів, які працюють над цією ситуацією. Я, в тому числі, як практик, який занадто багато часу провів в зоні АТО і розумію, що там відбувається, теж беру у цьому участь,
– додав глава МВС.

Арсен Аваков також впевнений, що це питання можна вирішити швидко і дипломатичним шляхом.

Теги: Володимир Путін Війна на Донбасі АТО Арсен Аваков Політика
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Жизнь на Донбассе: когда в магазине видишь цены, не хочется уже ничего
сьогодні, 22:15 Жизнь на Донбассе: когда в магазине видишь цены, не хочется уже ничего
Ольга Черненко 2022
Найкумедніші меми тижня: Почекун засідав у Раді, а за Україну на Євробаченні виступить
сьогодні, 20:01 Найкумедніші меми тижня: Почекун засідав у Раді, а за Україну на Євробаченні виступить "Гітлер"
2764
Без права на помилку
сьогодні, 18:05 Без права на помилку
Олег Постернак 1005
10 найкращих пісень О.Torvald, які варто почути
сьогодні, 16:07 10 найкращих пісень О.Torvald, які варто почути
2054
Хто змагається за
сьогодні, 14:37 Хто змагається за "Оскар": усі номінанти 2017
765
Воєнний стан у деталях: хто, як і коли
 13 лютого , 16:30
У мережі опублікували фото одинадцяти загиблих військових біля Авдіївки
 2 лютого , 14:11 45
Олександр Домбровський побудував вінничанам хірургічний центр за 40 млн гривень
 24 листопада 2016 , 15:45
Український спортсмен хвалить Путіна і думає про російське громадянство
 11 грудня 2016 , 13:40 19
Масштабна ДТП під Львовом: загинула жінка на 9 місяці вагітності
 21 жовтня 2016 , 11:30
В Польщі озвучили важливу заяву щодо України
 9 лютого , 14:57
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук