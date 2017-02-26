Аваков заявив, що має план швидкого повернення Донбасу без війни і без поступок Путіну

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про наявність конкретного плану щодо повернення Донбасу під контроль України.
За словами глави МВС, це питання можна вирішити швидко і без війни. Про це пише "ТСН".
Ми маємо конкретний план щодо Донбасу, який в разі, якщо воля путінського режиму до реального врегулювання все-таки матиме місце під натиском Заходу, ми маємо план, який буде реалізовуватися,
– розповів міністр.
За словами Авакова, в цьому плані не передбачені поступки Кремлю.
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Я знайомий з реальними планами наших дипломатів, які працюють над цією ситуацією. Я, в тому числі, як практик, який занадто багато часу провів в зоні АТО і розумію, що там відбувається, теж беру у цьому участь,
– додав глава МВС.
Арсен Аваков також впевнений, що це питання можна вирішити швидко і дипломатичним шляхом.