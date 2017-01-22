Аваков зробив резонансну заяву щодо замаху на Геращенка

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що замах на нардепа Антона Геращенка є лише частиною з низки резонансних злочинів.

Про це Аваков написав на Facebook.

Замах на Антона Геращенко, який унеможливила СБУ, – елемент в ланцюзі низки злочинів, що утворюють систему з центром впливу поза Україною. Нацполіція та СБУ володіють фактами і матеріалами розслідувань по ще цілій низці епізодів, як і втілених в життя, так і по попереджених вбивствах, які злочинці планували за схожою схемою,

– розповів міністр.

Він заявив, що серед іншого вбивства планували і резонансні.

Затримані вчора СБУ кілери продовжують ланцюг затримань останнього часу підісланих кілерів по низці справ, які розслідує Національна поліція. Питання оприлюднення цих матеріалів наразі обговорююєть в органах розслідування,

– додав Аваков.

Читайте також: Геращенко підтвердив підготовку замаху на нього