Аварія автобуса з пасажирами на Закарпатті: є жертви

Автобус з пасажирами на трасі Київ – Чоп перекинувся та вилетів у кювет. Численні пасажири отримали травми.

Як повідомляє Національна поліція Закарпатської області, автобус Mercedes Sprinter перевозив 10 пасажирів. За словами водія, автобус потрапив в кювет і перекинувся через те, що під час руху трасою його підрізав невідомий автомобіль. За словами чоловіка, який керував автобусом, машина, яка стала винуватцем аварії не зупинилася і зникла з місця події.

Семеро пасажирів автобуса включно з водієм були травмовані, усіх їх на даний час доставляють в медзаклади району.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті через негоду автобус з пасажирами злетів в урвище.