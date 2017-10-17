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Аварія у Середземному морі: судно Тунісу зіткнулося з човном мігрантів, багато загиблих

08:47, сьогодні 872 Читать новость на русском
Судно Тунісу зіткнулося з човном мігрантів
Судно Тунісу зіткнулося з човном мігрантів / rbc.ua

У Середземному морі в результаті зіткнення допоміжного судна туніського флоту з плавзасобом мігрантів загинули 34 людини.

Про це повідомив представник національної оборони Міністр Бельгассан Оулелаті, передає місцеве видання Tunis Afrique Presse.

Рятувальникам вдалося дістати з води 38 осіб, але пошуки людей ще тривають. Міністерство оборони Тунісу розпочало розслідування зіткнення судна флоту країни з човном мігрантів.

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Теги: Водний транспорт Аварії та ДТП Жертви біженці Туніс
Джерело: 24 Канал
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