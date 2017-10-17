Аварія у Середземному морі: судно Тунісу зіткнулося з човном мігрантів, багато загиблих

08:47, 872 Читать новость на русском

У Середземному морі в результаті зіткнення допоміжного судна туніського флоту з плавзасобом мігрантів загинули 34 людини. Про це повідомив представник національної оборони Міністр Бельгассан Оулелаті, передає місцеве видання Tunis Afrique Presse. Рятувальникам вдалося дістати з води 38 осіб, але пошуки людей ще тривають. Міністерство оборони Тунісу розпочало розслідування зіткнення судна флоту країни з човном мігрантів. Читайте також: Польща відмовляється приймати мігрантів

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