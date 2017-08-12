Авдіївка у вогні: через обстріли та спеку спалахнули укріплення на передових позиціях

Авдіївка – місто, де найбільше провокацій з боку бойовиків і постійні обстріли. Вночі через ворожий вогонь та спеку спалахнули укріплення на передових позиціях. Гасити пожежу українським бійцям довелося під стрілянину з боку противника, яка майже не припинялася.

Не обійшлось без жертв. Внаслідок обстрілу загинув один військовий.

"Загинув хлопець, Валерій Федан. Йому недавно виповнилося 20 років. 21 травня в нього був день народження, а перед днем народження він як раз отримав УБД", – розповів офіцер ЗСУ "Лівша".

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11 серпня в Авдіївку приїхали вищі чини моніторингової місії. Через обстріл заступник голови місії ОБСЄ терміново покинув місто.

Стріляли по нас з гранатометів, тралерами намагались підпалити наші позиції,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ "Калина".

Через засушливу погоду позиції українських військових зайнялися. Щоб швидко загасити пожежу, залучили якомога більше солдатів. Офіцери теж не пасли задніх. Тепер солдатам треба швидко укріпитися. З мішків з землею вони відбудовують зруйновані мури.

Гасити пожежу було дуже складно, адже бойовики не припиняли щільний обстріл ні на мить. До позицій сепаратистів лічені метри, розслаблятися не можна зовсім.