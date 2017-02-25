Авдіївка у вогні: Геращенко показала жахаючі фото після нічних обстрілів

Віце-спікер Ірина Геращенко показала розгромлену обстрілами бойовиків так звану "стару" Авдіївку.

Фото вона опублікувала у своєму Facebook.

Як зазначає Геращенко, по старій Авдіївці бойовики гатили цілий вечір п'ятниці, а за ніч житлові квартали обстріляли 24 рази.

Світла у місті досі немає, а вода надходить самопливом.

Пожежу після обстрілів допомагали гасити навіть журналісти, які саме знімали порушення бойовиками Мінських домовленостей у цьому районі Авдіївки.

Раніше у штабі АТО повідомили, що приблизно о 23:00 24 лютого внаслідок кількох потужних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ в Авдіївці зникло електропостачання.



Вранці п’ятниці стало відомо, що через влучання снаряду в Донецьку фільтрувальну станцію Авдіївка залишилась без води.