Авдіївка знову залишилася без світла

Станом на 7 годину ранку понеділка, 13 березня, Авдіївка залишилась без централізованого енергопостачання. Тепло у квартирах підтримується завдяки теплоцентралі місцевого коксохімічного заводу.

Про це у понеділок вранці повідомили у прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 :00 13 березня централізоване електропостачання відсутнє. Теплопостачання міста здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тисячі кубічних метри", – йдеться у подівомленні.

Надзвичайники також зазначили, що 6 переносних генераторів ДСНС забезпечують подачу світла на об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення.

Водночас у ДСНС наголошують – проведення робіт з відновлення централізованого енергопостачання можливе за умови безпеки ремонтних бригад.

Нагадаємо, що у неділю ввечері, 12 березня, російсько-терористичні війська знову почали обстрілювати Авдіївку, застосовуючи, зокрема, реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".