08:55
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандальна заява Гіркіна. Зіткнення в Нагірному Карабаху
Випуск новин
22:36, 12 березня
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Авдіївка знову залишилася без світла

08:36, сьогодні 26 Читать новость на русском
Жителі Авдіївки знову залишились без світла
Жителі Авдіївки знову залишились без світла / mukachevo.net

Станом на 7 годину ранку понеділка, 13 березня, Авдіївка залишилась без централізованого енергопостачання. Тепло у квартирах підтримується завдяки теплоцентралі місцевого коксохімічного заводу.

Про це у понеділок вранці повідомили у прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 :00 13 березня централізоване електропостачання відсутнє. Теплопостачання міста здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тисячі кубічних метри", – йдеться у подівомленні.

Надзвичайники також зазначили, що 6 переносних генераторів ДСНС забезпечують подачу світла на об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення.

Водночас у ДСНС наголошують – проведення робіт з відновлення централізованого енергопостачання можливе за умови безпеки ремонтних бригад.

Нагадаємо, що у неділю ввечері, 12 березня, російсько-терористичні війська знову почали обстрілювати Авдіївку, застосовуючи, зокрема, реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Теги: Україна Війна на Донбасі ДСНС Електроенергія АТО Авдіївка
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Греція хоче співпрацювати з окремими регіонами України, – Гройсман поговорив з Ципрасом
 9 лютого , 00:12
Стало відомо про проблеми з продажем Roshen у Росії
 5 грудня 2016 , 16:38
Мирний мешканець постраждав під обстрілами бойовиків по Авдіївці
 9 лютого , 17:58
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук