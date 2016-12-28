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Авіаексперт вказав на фатальні помилки екіпажу російського Ту-154

00:15, сьогодні 1640 Читать новость на русском
Уламки Ту--154
Уламки Ту--154 / ЕРА

Оприлюднені дані мовного бортового самописця з російського Ту-154 свідчать про неприпустимі помилку пілотів.

Таку думку висловив російський авіаексперт Вадим Лукашевич у своєму Facebook.

"Злітали без випуску закрилків?!! Або відразу після відриву прибрали закрилки разом/замість шасі??! Для досвідченого екіпажу помилки неприпустимі, якщо не сказати "немислимі", – зазначив Лукашевич.

Читайте також: Катастрофа Ту-154: свідок з ФСБ розповів, як падав російський військовий літак

Нагадаємо, уранці 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який прямував до Сирії. На його борту перебували 92 людини. На місці катастрофи вже знайшли тіла 12 загиблих.

27 грудня з'явилися перші результати розшифрування "чорних ящиків" російського Ту-154.

Теги: Падіння російського літака Ту-154 авіація Катастрофа Новини Росії
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