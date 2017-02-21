Авіакатастрофа у Австралії: літак впав на торговий центр. Фото, відео

П’ять людей загинуло внаслідок падіння літака Beechcraft B200 King Air з пасажирами на борту на будівлю торгового центру в австралійському Мельбурні.

Як повідомляє BBC, інцидент стався близько 9:00 години за місцевим часом (близько 0:00 за Києвом). Двохмоторний літак, який направлявся до острова Кінг, що за 245 кілометрів від Мельбурна, впав невдовзі після зльоту. Літак впав на будівлю торгового центру. На щастя він ще був закритий, тож всередині ніхто не постраждав.

A plane carrying five people has crashed into a shopping centre next to the #Essendon Airport in Melbourne's north. pic.twitter.com/RaOp3fx45V — ABC News 24 (@ABCNews24) 20 лютого 2017 р.

Після падіння на місці сталась пожежа, на її ліквідацію були залучені 13 екіпажів пожежників.

Footage: At least five feared dead as light plane crashes into shopping center near #Melbourne pic.twitter.com/wGR8cJ4igt — CGTN (@CGTNOfficial) 21 лютого 2017 р.

Місцева поліція підтверджує загибель 5 людей, які були на борту літака.

UPDATE: Four American tourists and pilot feared dead after plane crashed into retail factory outlet in Melbourne https://t.co/PXfAdyR8SX pic.twitter.com/YrW6ZgYolU — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) 21 лютого 2017 р.

Поки що про причини падіння літака говорити зарано.

Читайте також: Як український "Антонов" допоміг вибратися із вічної мерзлоти Boeing