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Авіакатастрофа в Чорному морі. Правоохоронці розглядають версію теракту

10:33, сьогодні 1552 Читать новость на русском
Правоохоронці розглядають версію про теракт
Правоохоронці розглядають версію про теракт / aviarf.ru

Співробітники російського ФСБ серед версій падіння літака Міноборони Росії в акваторії Чорного моря розглядають і версію теракту.

Федеральна служба безпеки почала перевірку всіх осіб, які могли мати відношення до обслуговування літака Ту-154, пише "Фонтанка" з посиланням на власні джерела в Міністерстві оборони Росії.

Зокрема, співробітники ФСБ перевіряють всіх, хто міг підходити до судна у військовому аеропорту Чкаловський і в Адлері. Силовики відпрацьовують версію теракту.

Нагадаємо, літак Ту-154 Міноборони Російської Федерації, впав у Чорне море. Там вже починають пошукові роботи. Відомо, що фрагменти літака знайшли в 6 км від берега. Відомо, що на борту було 84 пасажири. Це були музиканти російської армії та представники ЗМІ.

Раніше серед ймовірних причин падіння літака назвали технічну несправність літака та якість палива.

Теги: Новини Росії авіація Катастрофа Падіння російського літака Ту-154
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