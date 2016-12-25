Авіакатастрофа в Чорному морі. Правоохоронці розглядають версію теракту

Співробітники російського ФСБ серед версій падіння літака Міноборони Росії в акваторії Чорного моря розглядають і версію теракту.

Федеральна служба безпеки почала перевірку всіх осіб, які могли мати відношення до обслуговування літака Ту-154, пише "Фонтанка" з посиланням на власні джерела в Міністерстві оборони Росії.

Зокрема, співробітники ФСБ перевіряють всіх, хто міг підходити до судна у військовому аеропорту Чкаловський і в Адлері. Силовики відпрацьовують версію теракту.

Нагадаємо, літак Ту-154 Міноборони Російської Федерації, впав у Чорне море. Там вже починають пошукові роботи. Відомо, що фрагменти літака знайшли в 6 км від берега. Відомо, що на борту було 84 пасажири. Це були музиканти російської армії та представники ЗМІ.



Раніше серед ймовірних причин падіння літака назвали технічну несправність літака та якість палива.