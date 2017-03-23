Авіакомпанії збиратимуть паспортні дані пасажирів задовго до перельоту

Ця вимога пов'язана з посиленням контролю безпеки польотів та введенням нових процедур реєстрації на рейс.

Нововведення невдовзі торкнеться й України. Ми розбиралися, як це відобразиться на українських пасажирах.

Безпека – пріоритет №1

Говорити про необхідність забезпечення безпеки польотів не має сенсу – все більш аніж очевидно. Контроль здійснюється за трьома напрямками: паспортний, митний та технічний (авіаційний). Останній в зоні відповідальності самого перевізника, тоді як митники та прикордонники перевіряють пасажирів та їхній багаж. Світова тенденція – спростити, прискорити й автоматизувати роботу цих служб, але так, щоб це не мало негативного впливу на якість їхньої роботи.

Так, кілька років тому низка країн, в тому числі США, Німеччина, Ізраїль та Китай, ввели систему API або Advance Passenger Information (попередня інформація про пасажира). Незабаром до цього переліку ввійде й Україна. Це означає, що надавати свої контактні та паспортні дані мандрівники будуть ще на етапі бронювання авіаквитка. Що це дасть прикордонникам? Більше часу на перевірку людей, які летять. Що це дасть пасажирам? Економію часу в аеропорту – всі процедури, включаючи паспортний контроль, стануть простішими та потребуватимуть менше часу.

Нові можливості віддаленої реєстрації на рейс

Експерти прогнозують, що у зв'язку з введенням нових правил, популярність онлайн та автоматичної реєстрації на рейс зростатиме. Завдяки внесенню паспортних даних до бронювання, пасажирові не доведеться заповнювати форму реєстрації, оскільки всі дані про нього вже будуть в системі. Необхідно буде лише обрати місце в салоні, отримати посадковий талон на електронну пошту, роздрукувати його або просто зберегти в телефоні. У багатьох аеропортах електронної версії талона цілком достатньо, інші все ж просять надавати роздруковану копію.

ВАЖЛИВО: багато авіакомпаній, в першу чергу, лоукост-перевізники, беруть за обслуговування на стійці реєстрації та роздруківку посадкового талону в аеропорту окремий збір. Тому, якщо хочете уникнути непередбачених витрат, уточнюйте вимоги свого перевізника завчасно. Якщо ж в аеропорту є спеціальні термінали для реєстрації, можете сміливо роздруковувати посадковий з них. Це зручно й абсолютно безкоштовно.

Онлайн реєстрація, як правило, відкривається за 48 годин до вильоту рейсу за розкладом. Головна її перевага (й ключова відмінність від реєстрації автоматичної) – можливість самостійно обрати місце в салоні. Чим раніше зареєструєтесь, тим більший вибір місць. Майте на увазі, що місця підвищеного комфорту (в перших рядах економ класу, в аварійних рядах) зазвичай можна обрати лише за додаткову плату.

Автоматична реєстрація розпочинається за 12 годин до вильоту. Пасажири, які не зачекінилися раніше, але внесли всі свої дані до бронювання, реєструються системою автоматично. Місце в салоні, при цьому, присвоюється з урахуванням класу бронювання і типу тарифу. Тому, якщо у пасажирів, які летять разом, окремі бронювання, вони можуть опинитися в різних частинах салону. Бажаєте сидіти поруч – реєструйтеся самостійно. Посадковий талон, як і в першому випадку, висилається на вказаний пасажиром e-mail.

ВАЖЛИВО: всіма зазначеними вище перевагами цифрових технологій пасажири можуть скористатися лише у разі надання вичерпних паспортних даних та актуальної контактної інформації. І якщо, наприклад, під час бронювання ви вкажете електронну адресу, якої не існує, ваш посадковий талон буде відправлений "в нікуди", а вам доведеться вистояти чергу до стійки check-in в аеропорту й заплатити додаткові гроші.

Як зміниться реєстрація в аеропорту

Змін, що стосуються самої процедури реєстрації в аеропорту, не передбачається. Можливе нововведення, яке запровадять українські перевізники в майбутньому, – зроблять цю послугу платною. У світі така практика дуже поширена: європейські лоукости, наприклад, беруть за реєстрацію в аеропорту від 30 до 70 євро, приклад з них вже беруть й класичні перевізники. Пояснюється це просто: в епоху електронних технологій все, що вимагає безпосередньої участі людини, оцінюється дорого. А в своєму прагненні знизити вартість квитка, щоб зробити перельоти доступними для якомога більшої кількості пасажирів, авіакомпанії виводять всі додаткові послуги з вартості квитка. Реєстрація "вручну", що здійснюється в аеропорту агентом, теж входить до переліку таких послуг.