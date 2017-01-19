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Авіакомпанія Коломойського заборгувала мільйони доларів державі

11:36, сьогодні 1489 Читать новость на русском
Наші гроші: Борги МАУ
Наші гроші: Борги МАУ / 24 Канал

Найбільший перевізник країни – "Міжнародні авіалінії України" Ігоря Коломойського та Арона Майберга – з 2014-го почав накопичувати борг зі сплати авіаційного збору.

У 2014 році Державіаслужба планувала заборонити доступ до нових авіамаршрутів компаніям, які мають заборгованість перед державою. Однак тодішній голова Державіаслужби Денис Антонюк, який більшу частину професійного життя працював в МАУ, після консультацій з юристом МАУ, погодився прибрати вимогу щодо сплати боргів.

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Детективи Національного антикорупційного бюро з’ясували, як це трапилося. Денис Антонюк відправив Порядок на узгодження юристу Дмитру Денісову, компанія якого обслуговувала МАУ в юридичних питаннях. Дмитро Денісов серед іншого викреслив з документу вимогу щодо сплати боргів і повернув документ Денису Антонюку. Тодішній голова Державіаслужби підписав його без цієї вимоги.

Денис Антонюк вважає, що вчинив правильно.

Не вішайте на нас чужу функцію. Ми можемо перевірити, літаки справні чи ні, люди, які літають за штурвалом, сертифіковані чи ні, а ось сплачені чи не сплачені, вчасно чи невчасно податки, це не сюди, це не в Державіаслужбу. Якщо МАУ винна державі грошей, це мусить вирішувати прокуратура, Мінфін та податкова,
– ввжає він.

На думку детективів Національного антикорупційного бюро, це дозволило МАУ продовжувати збирати збір з громадян і не перераховувати його державі. У 2014-2015 рр. МАУ зібрали з пасажирів понад 4 000 000 доларів авіазбору і залишили собі.

Наразі авіакомпанія Коломойського намагається довести в адмінсуді, що Державіаслужба не мала права виставляти їй рахунки на сплату авіазбору, який сама МАУ стягувала з пасажирів, оскільки збір не був чітко виписаний в законодавстві. Позов у першій інстанції МАУ програла в листопаді 2016 року.

Повний випуск програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" про корупційні схеми МАУ та "амнезію" чиновників при заповненні декларації – дивіться тут.

Теги: Україна Ігор Коломойський авіація гроші Корупція Розслідування НАБУ
Джерело: 24 Канал
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