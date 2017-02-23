17:29
23 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретний план російської армії. Хто зачепив его Путіна
Вєсті Кремля
20:59, 22 лютого
Вєсті.UA. Супергерой Арсеній на передовій. Подорож Фірташа
Вєсті.UA
18:51, 22 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 16:00: Українські заповідники під загрозою. Зниклі картини
Випуск новин
16:51, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Авіаракети і російський вогнемет знайшла СБУ в зоні АТО

16:28, сьогодні 427 Читать новость на русском

У районі Сватового на Луганщині СБУ виявила схованку з некерованими авіаційними ракетами.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби виявили 80 необлікованих ракет типу С-8КО в одному з гаражів. Бойова частина ракети містить до одного кілограма вибухової речовини, що за руйнівною здатністю у шість разів перевищує тротил,
– зазначили у спецслужбі.

Окрім того, в районі Авдіївки правоохоронці вилучили вогнемет "Шмель", який був залишений бойовиками "ДНР" після бойового зіткнення із силами АТО.

Такі вогнемети перебувають на озброєнні у російської армії, що в черговий раз свідчить про присутність збройних сил Російської Федерації на території України,
– зазначили в СБУ.

Читайте також: На цікаву знахідку з Росії натрапила поліція в Авдіївці

Невідкладні слідчі дії тривають.

Теги: Україна Війна на Донбасі СБУ Фотоновини Зброя АТО Луганськ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Боністіка чи сіггіларія? Колекції, які здивують кожного
сьогодні, 17:10 Боністіка чи сіггіларія? Колекції, які здивують кожного
71
Жизнь в оккупированном Луганске: как хочется быть наконец Украиной
сьогодні, 15:10 Жизнь в оккупированном Луганске: как хочется быть наконец Украиной
Ольга Черненко 1972
Не фарт Фірташа: чому олігарх хоче повернутися до України
сьогодні, 14:14 Не фарт Фірташа: чому олігарх хоче повернутися до України
Наталя Ромашова 2184
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
сьогодні, 14:05 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
1745
Кого з ватажків бойовиків ліквідують найближчим часом
сьогодні, 12:12 Кого з ватажків бойовиків ліквідують найближчим часом
Дмитро Снєгирьов 5391
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Пам’ятник загиблим полякам на Львівщині – підірвали
12 січня , 13:43
Переговори з терористами – в СБУ хочуть поговорити із Савченко
12 грудня 2016 , 09:09 6
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Альтернативна енергетика не здатна вирішити енергетичну кризу в Україні, – експерт
 сьогодні , 18:23
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук