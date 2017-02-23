Авіаракети і російський вогнемет знайшла СБУ в зоні АТО

У районі Сватового на Луганщині СБУ виявила схованку з некерованими авіаційними ракетами.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби виявили 80 необлікованих ракет типу С-8КО в одному з гаражів. Бойова частина ракети містить до одного кілограма вибухової речовини, що за руйнівною здатністю у шість разів перевищує тротил,

– зазначили у спецслужбі.

Окрім того, в районі Авдіївки правоохоронці вилучили вогнемет "Шмель", який був залишений бойовиками "ДНР" після бойового зіткнення із силами АТО.

Такі вогнемети перебувають на озброєнні у російської армії, що в черговий раз свідчить про присутність збройних сил Російської Федерації на території України,

– зазначили в СБУ.

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Невідкладні слідчі дії тривають.