Авітаміноз: симптоми, на які варто звернути увагу

Авітаміноз – це відсутність деяких вітамінів у нашому організмі. А у весняний період це захворювання особливо загострюється.
Авітаміноз найчастіше виникає у зимово-весняний періоду, коли овочі та фрукти не такі доступні і насичені вітамінами, як влітку чи восени.
Симптоми цього захворювання дуже різні. Усе залежить від того, якого саме вітаміну бракує організму.
1) Суха шкіра, яка починає лущитися. З’являються запалення на деяких її ділянках та навіть виразки в куточках рота. Також можуть тріскатися губи;
2) Нігті стають ламкими. Утворюються плями і смужки на нігтьовій пластині;
3) Підпухають та червоніють повіки. Можливе і двоїння в очах й зниження зору;
4) Кровоточивість ясен. Зміна кольору язика, поява нальоту на ньому;
5) Набряклість на обличчі і руках, якщо це не пов'язано з вживанням алкоголю та різних солінь і маринадів;
6) Ще один тривожний симптом – судоми, м'язовий біль, погана координація руху;
7) Запах тіла змінився чи посилився;
8) Постійне відчуття холоду;
9) Дратівливість, безсоння, депресія, апатія, брак енергії, слабкість;
10) Проблеми у системі травлення.
11) Відсутність статевого потягу.
Експерти вказують, що авітаміноз перестає мати навіть сезонний характер. Такі симптоми можуть виникати протягом цілого року.
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