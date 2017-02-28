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Авітаміноз: симптоми, на які варто звернути увагу

16:41, сьогодні 927 Читать новость на русском
Весною багатьом бракує вітамінів
Весною багатьом бракує вітамінів / Reference.com

Авітаміноз – це відсутність деяких вітамінів у нашому організмі. А у весняний період це захворювання особливо загострюється.

Авітаміноз найчастіше виникає у зимово-весняний періоду, коли овочі та фрукти не такі доступні і насичені вітамінами, як влітку чи восени.

Симптоми цього захворювання дуже різні. Усе залежить від того, якого саме вітаміну бракує організму.

Симптоми авітамінозу:

1) Суха шкіра, яка починає лущитися. З’являються запалення на деяких її ділянках та навіть виразки в куточках рота. Також можуть тріскатися губи;

2) Нігті стають ламкими. Утворюються плями і смужки на нігтьовій пластині;

3) Підпухають та червоніють повіки. Можливе і двоїння в очах й зниження зору;

4) Кровоточивість ясен. Зміна кольору язика, поява нальоту на ньому;

5) Набряклість на обличчі і руках, якщо це не пов'язано з вживанням алкоголю та різних солінь і маринадів;

6) Ще один тривожний симптом – судоми, м'язовий біль, погана координація руху;

7) Запах тіла змінився чи посилився;

8) Постійне відчуття холоду;

9) Дратівливість, безсоння, депресія, апатія, брак енергії, слабкість;

10) Проблеми у системі травлення.

11) Відсутність статевого потягу.

Експерти вказують, що авітаміноз перестає мати навіть сезонний характер. Такі симптоми можуть виникати протягом цілого року.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: lady.tochka.net
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