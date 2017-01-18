Авокадо може здолати інфекцію, коли безсилі навіть антибіотики

Авокадо може стати справжнім порятунком у боротьбі з агресивними, стійкими до антибіотиків інфекціями в лікарнях усього світу.

Про це повідомляє Headinsider.

Речовини, які містять ці плоди, можуть впоратися з золотистим стафілококом – найчастішою причиною інфікування ран після операції.

Золотистий стафілокок може бути причиною багатьох захворювань, від абсцесів та харчових отруєнь до загрозливих для життя інфекцій, таких як інфекційний ендокардит і сепсис.

Ці бактерії були серйозною проблемою в лікарнях по всьому світу з 1940 року, і досі фармацевтичним компаніям не вдалося розробити нові антибіотики, які могли б приборкати дедалі агресивнішу поведінку бактерій.

Проте поставити хрест на золотистому стафілококу може авокадо, з’ясували вчені з Копенгагенського університету, які працювали в Чилі.

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Поштовхом до цього відкриття стало спостереження за представниками індіанського народу мапуче, які здавна використовують листя авокадо для лікування ран.

Ми вважаємо, що природні речовини, які містяться в чилійських авокадо, можуть активно використовуватися в комбінованій терапії з традиційними антибіотиками,

– заявили дослідники.