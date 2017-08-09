Австралія проведе референдум щодо легалізації одностатевих шлюбів, – CNN

Одностатеві шлюби в Австралії можуть легалізувати ще наприкінці цього року. Уряд країни оголосив про проведення національного голосування щодо цього питання.

Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл заявив, що невдовзі австралійці зможуть "сказати своє слово" у питанні законнності подібних шлюбів, передає CNN.

Я і моя дружина голосуватимемо, я дуже відкритий до цього (одностатевих шлюбів – "24"), але австралійці ніколи не помиляються, коли вони голосують, незалежно від того, чи це стосується виборів чи інших питань, їхня думка буде врахована,

– заявив Тернбулл.

Політик додав, що навіть, якщо парламент Австралії відхилить референдум, добровільне національне опитування все ж буде проведено і без депутатського схвалення.

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