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Австралійський музей презентував дуже рідкісний камінь

16:14, сьогодні 666
Опал
Опал "Полум'я Австралії" / South Australian Museum

В експозиції Південноавстралійського музею в Аделаїді з'явився найчистіший у світі необроблений опал "Полум'я Австралії".

Про це пише "Українська служба BBC".

Знайшли опал ще в 1946 році. Проте тривалий час його ховали від публіки, зберігаючи в спеціальному сейфі, який пильно охороняли. За словами директора музею Брайана Олдмена, камінь – дуже рідкісний. Дві відполіровані поверхні опала осліплюють безліччю кольорів – від жовтого і зеленого до червоного.

Опал такої якості може утворитися лише у певних кліматичних умовах,
– зауважив Олдмен.

Важить камінь майже кілограм. Його вартість оцінили в 680 тисяч доларів.

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Теги: Культура Австралія LifeStyle
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