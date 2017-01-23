Австралійський музей презентував дуже рідкісний камінь

В експозиції Південноавстралійського музею в Аделаїді з'явився найчистіший у світі необроблений опал "Полум'я Австралії".

Про це пише "Українська служба BBC".

Знайшли опал ще в 1946 році. Проте тривалий час його ховали від публіки, зберігаючи в спеціальному сейфі, який пильно охороняли. За словами директора музею Брайана Олдмена, камінь – дуже рідкісний. Дві відполіровані поверхні опала осліплюють безліччю кольорів – від жовтого і зеленого до червоного.

Опал такої якості може утворитися лише у певних кліматичних умовах,

– зауважив Олдмен.

Важить камінь майже кілограм. Його вартість оцінили в 680 тисяч доларів.

Відео, опубліковане користувачем South Australian Museum (@southaustralianmuseum) Січ 19, 2017 о 7:19 PST

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