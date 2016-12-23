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Телеканал новин 24 Автівка приземлилася на МАФ у Києві
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Автівка приземлилася на МАФ у Києві

03:20, сьогодні 1169 Читать новость на русском
Подібні ДТП на цьому перехресті відбуваються регулярно
Подібні ДТП на цьому перехресті відбуваються регулярно / dtp.kiev.ua

У Києві на Троєщині водій Mercedes не впорався з керуванням, відтак авто вилетіло з дороги, пролетіло близько 25 метрів і приземлилося на дах одного з МАФів, що розміщуються поблизу підземного переходу.

Як повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook, аварія сталася на перехресті проспекту Володимира Маяковського та вулиці Теодора Драйзера.

Зазначається, що "неадекватний водій Mercedes" намагався втекти, однак його затримали свідки та патрульні.

"Наручники. Від алкотестеру відмовляється. Заперечує, що був за кермом", – підкреслює ресурс.

Додамо, що подібні ДТП на цьому перехресті з круговим рухом відбуваються регулярно.

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Теги: Україна Київ Аварії та ДТП Поліція
Джерело: 24 Канал
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